Never give up: la campagna di raccolta fondi di Lapo Elkann (Di martedì 21 aprile 2020) La Fondazione Laps (Libera accademia progetti sperimentali) ha promosso una campagna di raccolta fondi a sostegno della Croce rossa italiana per donare buoni spesa alle famiglie più bisognose. Basta andare a questo link https://Nevergiveup.tinaba.it/ per dare il vostro contributo. Fino a oggi hanno aderito all'iniziativa oltre 1.208 persone, per un totale racconto superiore ai 200.000 euro. Il sito della campagna ha deciso di offrire la possibilità a chiunque decida di fare una donazione di diventare testimonial di questa iniziativa attraverso i social. Caricando una propria foto o un selfie sarà infatti possibile ottenere gratuitamente uno scatto personalizzato con la stessa mascherina indossata dai 15 esponenti del mondo dello sport, della musica e delle arti protagonisti della fase di lancio della campagna di beneficenza. «Con una foto si potrà ... Leggi su panorama Never give up - La raccolta fondi di Lapo Elkann e Cristiano Ronaldo

La fondazione Laps lavora a più progetti, il progetto Never Give Up è in collaborazione con la Croce Rossa, l'obiettivo è quello di raccogliere buoni pasto, buoni spesa per chi non ha da mangiare.

#COVID-19 – IL CALCIO E TUTTI GLI SPORT DI SQUADRA NON POSSONO RIPARTIRE. IL CORONAVIRUS NON AMMETTE PRIVILEGI DI CASTA. Il calcio professionistico vuole ripartire. Se ne fa un gran discutere. A ...

