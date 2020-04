Montemiletto | c’è un secondo guarito da Covid-19

Leggi su anteprima24

(Di martedì 21 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – Nel comune disi registra la seconda guarigione da-19. L’annuncio è arrivato dal sindaco Massimiliano Minichiello: “Come da comunicazioni pervenute dall’ASL di Avellino – si legge nella nota – Si comunica con immenso piacere, che risultaanche unconcittadino tra duelli risultati positivi al-19. Un’altra notizia positiva che va ad aggiungersi a quella già data con in precedente avviso”. Pertanto, si aggiorna che, a questo momento, rimane: – un positivo ricoverato presso una Casa di Cura per il quale non è stato individuato alcun contatto; – un positivo, già da prima in isolamento domiciliare, senza che abbia avuto contatti nelle ultime settimane, sottoposto a quarantena obbligatoria unitamente al nucleo ...