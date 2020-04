Maurizio Costanzo su La Vita in Diretta: “Mi piace con Lorella Cuccarini” (Di martedì 21 aprile 2020) La Vita in Diretta, Maurizio Costanzo svela: “Mi piace molto con Lorella Cuccarini” Il giornalista Maurizio Costanzo ha deciso di dire la propria riflessione sull’edizione attuale de La Vita in Diretta. Intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, il conduttore ha raccontato come sta trascorrendo le sue giornate in isolamento a causa del coronavirus e ha parlato anche dei programmi di informazione attualmente in onda, comprese le conferenze stampe trasmesse in televisione alle ore 18 della Protezione Civile, che mettono al corrente i telespettatori dell’emergenza sanitaria ancora in corso. “Tutti i programmi sono validi”, ha dichiarato Maurizio Costanzo: “Mi piace molto La Vita in Diretta con Lorella Cuccarini”. Oltre ad apprezzare La Vita in Diretta e seguire altri programmi tv, come Dritto e Rovescio su Rete4 con Paolo Del Debbio e ... Leggi su lanostratv Maurizio Costanzo nuovo programma in Rai - e promuove La vita in diretta

