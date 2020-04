Lurate Caccivio | non si ferma all’alt e investe due finanzieri | arrestato

(Di martedì 21 aprile 2020) È statoe sarà processato per direttissima l'uomo che domenica pomeriggio ha forzato un posto di blocco nel Comasco, ando due militari della guardia di finanza. L'automobilista è stato rintracciato nel suo appartamento: deve rispondere delle accuse di i resistenza a pubblico ufficiale, omissione di soccorso, lesioni, danneggiamento.

Un uomo è stato arrestato dopo aver investito i militari della guardia di finanza, trascinandoli sull'asfalto per alcuni metri a Lurate Caccivio (Como). Il conducente, rintracciato a casa, voleva ...Per sfuggire ai controlli anti coronavirus ha investito i militari della Guardia di Finanza trascinandoli sull'asfalto per alcuni metri. E' accaduto domenica a Lurate Caccivio (Como). Il conducente, ...