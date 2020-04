Lucchini | «Atalanta tra le più forti del campionato»

(Di martedì 21 aprile 2020) L’ex calciatore Stefanoha parlato della stagione dell’: «Vive sulle ali dell’entusiasmo» Stefanoha commentato in esclusiva ai microfoni di Calcionews24.com la stagione finora disputata dall’, in lotta per i quarti di finale di Champions League. Le parole dell’ex difensore e attuale tecnico della Cremonese Primavera. LEGGI QUI L’INTERVISTA COMPLETA «Non è solo un anno, è già il secondo in cui è protagonista. Si è ripresentata con giocatori nuovi al posto giusto e al momento giusto, acquisti che danno continuità a una macchina già ben oliata e preparata da Gasperini. Vive sulle ali dell’entusiasmo, ma con solide basi dietro: parliamo di una delle squadre piùdelal momento, se non la più forte a livello di ...

