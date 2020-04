Lockdown, Paolo Becchi: "Attenzione alla rivolta degli oppressi" (Di martedì 21 aprile 2020) Contro il Lockdown. Paolo Becchi prosegue la sua battaglia contro la serrata da coronavirus, che non sembra ancora avere tempi certi. E punta il dito su Twitter, laddove rilancia un'intervista di Massimo Galli al Fatto Quotidiano, intervista in cui l'epidemiologo afferma che "il 4 maggio è troppo presto" per una riapertura. Parole stigmatizzate da Becchi, la cui dura replica viaggia sui social: "Poi non lamentatevi se il popolo oppresso da questo totalitarismo sanitario scenderà spontaneamente nelle piazze e gioiosamente e pacificamente si ribellerà, recuperando la libertà, tutte quelle libertà costituzionali che a causa di un gruppo di esperti sono state violate", conclude il filosofo. Insomma, fate Attenzione alla rivolta degli oppressi... Leggi su liberoquotidiano Paolo Becchi attacca Conte : “E’ evidente che il lockdown non funziona” (Di martedì 21 aprile 2020) Contro ilprosegue la sua battaglia contro la serrata da coronavirus, che non sembra ancora avere tempi certi. E punta il dito su Twitter, laddove rilancia un'intervista di Massimo Galli al Fatto Quotidiano, intervista in cui l'epidemiologo afferma che "il 4 maggio è troppo presto" per una riapertura. Parole stigmatizzate da, la cui dura replica viaggia sui social: "Poi non lamentatevi se il popolo oppresso da questo totalitarismo sanitario scenderà spontaneamente nelle piazze e gioiosamente e pacificamente si ribellerà, recuperando la libertà, tutte quelle libertà costituzionali che a causa di un gruppo di esperti sono state violate", conclude il filosofo. Insomma, fate...

Contro il lockdown. Paolo Becchi prosegue la sua battaglia contro la serrata da coronavirus, che non sembra ancora avere tempi certi. E punta il dito su Twitter, laddove rilancia un'intervista di ...

MONTE PEGNI ASSALTATI/ Poveri o no, vogliamo sempre una felicità che non si compra

Invece questo momento tira fuori il peggio di noi”. Così termina il pezzo pubblicato qualche giorno fa su ilprimatonazionale.it dedicato alle code davanti al Banco dei pegni dell’Istituto San Paolo di ...

