L' Europa? Sbaglia tutto Salvini? Vincerà le elezioni Virus? Ecco l' errore

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 21 aprile 2020) "È la solita Italia, con tutti i suoi pregi e i suoi difetti, ilha cambiato le nostre vite ma non la nostra natura. Ho visto slanci individuali straordinari. I medici e gli infermieri certo, ma anche le cassiere dei supermercati, i carabinieri, i volontari delle ambulanze, i sacerdoti. Per una volta ci metto anche i cronisti: basta parlare male di noi stessi". Presi singolarmente non deludiamo mai? "Siamo un popolo di individualisti ma attaccati alla famiglia. La tenuta sociale complessiva è dovuta anche a questo. Ognuno ha capito che aveva la propria personale parte di responsabilità, per se stesso e i propri cari". Neppure un cedimento, dopo sei settimane? "Un po'. Gli anziani sono esasperati. C'è da capirli. La prospettiva di passare chissà quanto tempo chiusi in casa è angosciante, specie se saranno gli ultimi a essere liberati. ...