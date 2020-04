Le app di tracciamento di Google e Apple non funzioneranno su miliardi di cellulari (Di martedì 21 aprile 2020) (foto: Pixabay)La tecnologia di tracciamento che vede al lavoro assieme Apple e Google potrebbe dare una grossa mano per il contenimento della diffusione del coronavirus Covid-19. Il suo sviluppo, come vi abbiamo spiegato nel dettaglio, è strutturato in due fasi per agire subito sfruttando strumenti di parte terze e poi per rendersi universale appoggiandosi direttamente al sistema operativo iOs e Android rispettivamente. La domanda di fondo è: quanto sarà universale? La risposta è “abbastanza”, ma lascerà fuori una grossa fetta di utenti in tutto il mondo e il motivo è presto detto: oltre due miliardi di persone possiedono un cellulare cosiddetto featurephone ossia economico e semplice che difetta di alcuni componenti fondamentali per la tecnologia che Apple e Google stanno preparando. In primo piano c’è soprattutto il ... Leggi su wired App coronavirus fase 2 : autocertificazione e tracciamento digitale - cosa cambia

Dubbi su Immuni - l'app di tracciamento dei contagi scelta dal governo

In Olanda falla nell'app per il tracciamento dei casi covid : esposti i dati degli utenti (Di martedì 21 aprile 2020) (foto: Pixabay)La tecnologia diche vede al lavoro assiemepotrebbe dare una grossa mano per il contenimento della diffusione del coronavirus Covid-19. Il suo sviluppo, come vi abbiamo spiegato nel dettaglio, è strutturato in due fasi per agire subito sfruttando strumenti di parte terze e poi per rendersi universale appoggiandosi direttamente al sistema operativo iOs e Android rispettivamente. La domanda di fondo è: quanto sarà universale? La risposta è “abbastanza”, ma lascerà fuori una grossa fetta di utenti in tutto il mondo e il motivo è presto detto: oltre duedi persone possiedono un cellulare cosiddetto featurephone ossia economico e semplice che difetta di alcuni componenti fondamentali per la tecnologia chestanno preparando. In primo piano c’è soprattutto il ...

HuffPostItalia : In Olanda falla nell'app per il tracciamento dei casi covid: esposti i dati degli utenti - disinformatico : 'Un'app per il tracciamento dei contatti? Cosa MAI potrebbe andare storto? Chi MAI vuoi che se ne approfitti?' :-) - demartin : 'TRACCIAMENTO DEI CONTATTI E DEMOCRAZIA: LETTERA APERTA AI DECISORI': - Luanastretti1 : RT @paolo_gibilisco: Smantellata la medicina territoriale e i servizi epidemiologici. Mancano 'ISoldi'. Adesso invece si troveranno per l'o… - MaurizioFuochi : RT @HuffPostItalia: In Olanda falla nell'app per il tracciamento dei casi covid: esposti i dati degli utenti -