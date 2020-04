Lara Zorzetto | la fidanzata del suo ex Michale pesante | “Incinta per soldi”

Leggi su gossipetv

(Di martedì 21 aprile 2020), pesanti attacchi dallaattuale del suo ex Michael De Giorgio: “Fai schifo, ti sei fatta ingravidare per soldi”ha da poche ore scoperto il sesso del bebè che aspetta. Tra pochi mesi appenderà sul portone di casa un bel fiocco azzurro, visto che è in arrivo un maschietto. Intanto, nelle … L'articolo, ladel suo ex: “Incinta per soldi” proviene da Gossip e Tv.