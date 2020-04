Fit-Cisl: va programmata ripartenza comparto aereo (Di martedì 21 aprile 2020) Roma, 21 apr. – “La ripartenza post-crisi nel settore del Trasporto aereo interessa particolarmente la nostra Regione, che con gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino ospita migliaia di addetti al comparto: e’ dunque di vitale importanza provvedere al suo rilancio non solo per quanto riguarda Alitalia, che resta il perno centrale, ma per quanto riguarda tutto il sistema nella sua complessita’. L’azzeramento di quasi tutte le attivita’ legate al Trasporto aereo nel mondo puo’ essere un’occasione unica per ridisegnare nuovi e piu’ virtuosi equilibri”. Lo ha dichiarato il Segretario Generale della Fit-Cisl di Roma e Lazio, Marino Masucci, nel corso del suo intervento all’assemblea telematica “Il Trasporto aereo ai tempi del Covid-19 tra crisi e futuro”, organizzata dal PD sulla piattaforma digitale ... Leggi su romadailynews Cisl : sostegno affitti casa - Comune dia risposte

Fit Cisl : Regione Lazio deve trovare dpi per tassisti

Ultime Notizie dalla rete : Fit Cisl Fit-Cisl: va programmata ripartenza comparto aereo RomaDailyNews La Uil trasporti Calabria firma l'accordo con Sacal, le altre organizzazioni sindacali ne prendono le distanze

Per Filt-Cgil, Fit-Cisl, Ugl TA tutto è rimasto come prima . Niente affatto» contestano Filt-Cgil, Fit-Cisl, Ugl TA, lamentando che «tutto è rimasto come prima. La Sacal non anticipa la cassa integraz ...

Aeroporti, Cgil-Cisl-Ugl su cassa integrazione: "Con firma accordo la Uil rompe unità"

E' quanto sostengono, in una nota, le segreterie regionale di Filt-Cgil, Fit-Cisl e Ugl-Ta secondo cui la Uil avrebbe sconfessato una precedente intesa tra le rappresentanze dei lavoratori. "Si potrà ...

