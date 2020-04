È disponibile “IO”, l’app per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione (Di martedì 21 aprile 2020) Da lunedì è disponibile “IO“, l’app per accedere a tutti i servizi della Pubblica Amministrazione sviluppata dal Team per la Trasformazione Digitale del governo. L’app, disponibile ancora in fase beta sia per dispositivi Apple che Android, viene presentata come «un unico punto di accesso Leggi su ilpost (Di martedì 21 aprile 2020) Da lunedì è“IO“, l’app pera tutti isviluppata dal Team per la Trasformazione Digitale del governo. L’app,ancora in fase beta sia per dispositivi Apple che Android, viene presentata come «un unico punto di accesso

Mov5Stelle : Disponibile finalmente per Android e iOS #IOapp, l'applicazione dello Stato Italiano che permetterà di trovare i se… - mirellaliuzzi : Disponibile da oggi #IOapp che consentirà finalmente un rapporto #digitale e moderno con i servizi della… - CorradoB81 : RT @CiccioWolfmilly: #mattino5 formazione per raccogliere le fragole AHAHAAHAH che stronzata basta la voglia di abbassare la schiena.. mi d… - andreaomizzolo : RT @IOitaliait: Da oggi è disponibile IO, l'app dei servizi pubblici: un unico punto di accesso per interagire in modo semplice e sicuro co… - massacritica99 : E’ disponibile per Android e Ios IO L’app italiana dei servizi pubblici per facilitare la vita dei cittadini -

