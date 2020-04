Coronavirus | Pisapia | ‘no aiuti Stato a chi evade in paradisi fiscali’

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 21 aprile 2020) Roma, 21 apr. (Adnkronos) – “Blocchiamo l’accesso aglidia chineifiscali! Mentre in Italia il dibattito pubblico si concentra su Mes ed eurobond, nonostante manchi ancora oggi una proposta concreta, dalla Danimarca giunge una lezione che potremmo subito applicare. Il paese scandinavo ha infatti deciso di escludere le società con sedi neifiscali dai fondi pubblici destinati al sostegno alle imprese per fronteggiare la crisi economica provocata dal Covid-19”. Lo scrive l’eurodeputato Giulianosu Facebook. “La logica è chiara e lineare: perché utilizzare i soldi dei contribuenti per aiutare chi, tramite l’evasione, ha indebolito il sistema sanitario nazionale? La spesa pubblica è un bene comune, ma affinché sia sostenibile è necessario che ognuno ...