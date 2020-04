Coronavirus | l’effetto del lockdown sul rumore elettromagnetico all’Etna | registrazioni

Leggi su meteoweb.eu

(Di martedì 21 aprile 2020) in un articolo pubblicato su INGVvulcani, i ricercatori* hanno spiegato che “il “” generato dalle attività umane condiziona ledei campi elettromagnetici. Questi segnali elettromagnetici (EM) sono di interesse scientifico perché sono principalmente correlati all’interazione tra Sole e Ionosfera e vengono anche monitorati per la ricerca e verifica di eventuali relazioni con l’attività sismica e vulcanica.Durante l’emergenza COVID-19, la minore attività antropica ha ridotto drasticamente i disturbi esterni e ha permesso di ottenerepiù chiare dei campi elettromagnetici naturali. In questo modo i segnali antropici sono stati chiaramente discriminati da quelli naturali dovuti, ad esempio, all’attività della ...