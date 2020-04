Coronavirus fase 2, in Senato Conte presenta l’informativa tra i fischi dell’opposizione (Di martedì 21 aprile 2020) Oggi pomeriggio il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha esposto in Senato il piano strutturato dal governo per affrontare la fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Non sono ancora ufficiali il come e il quando, ma le prime linee guida sono state tracciate. Informazioni più dettagliate dovrebbero arrivare in settimana, e saranno rese note tramite una conferenza stampa. Già questa mattina, però, sul suo profilo Facebook Conte aveva parlato dell’approccio del governo verso l’allentamento delle misure, un percorso che dovrà necessariamente essere ben organizzato e attento a ogni dettaglio, così da riuscire a evitare una seconda ondata di contagi. Anche in questa occasione, l’opposizione non si è voluta trattenere ha dimostrato la mancanza di appoggio tramite boati tipici delle tifoserie. In diretta dal Senato Pubblicato ... Leggi su urbanpost Coronavirus - Lopalco : "Ecco gli indicatori-chiave per avviare la fase 2"

