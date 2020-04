Coronavirus, Conte: “App Immuni su base volontaria” (Di martedì 21 aprile 2020) Roma, 21 apr. (Adnkronos) – L’applicazione Immuni sarà “offerta su base volontaria e non obbligatoria e faremo in modo che chi non vorrà scaricarla non subirà limitazione nei movimenti o altri pregiudizi. Un team composto dal ministero dell’Innovazione, dal ministero della Salute e da esperti in sicurezza cibernetica sta affiancando il Commissario Arcuri al fine di implementare questa applicazione nel migliore dei modi e con le più elevate garanzie”. Lo puntualizza nell’Aula del Senato il premier Giuseppe Conte.“Ho dato indicazioni affinché i capigruppo, di maggioranza e di minoranza – aggiunge – siano costantemente informati su questo processo applicativo. Io stesso mi riservo, in una fase più avanzata, di riferire puntualmente alle Camere sui dettagli di questa applicazione, nella ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - ultime notizie – Continuano le indagini sulle Rsa lombarde : perquisito il Don Gnocchi a Milano. Conte : «Dal 4 maggio partiremo con le riaperture. 50 miliardi nel Dl aprile»

