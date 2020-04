Coronavirus: Ancisicilia, ‘su fondo povertà corretta informazione a cittadini’ (Di martedì 21 aprile 2020) Palermo, 21 apr. (Adnkronos) – “Per l’intero Consiglio regionale costituisce una scelta inaccettabile il far dipendere da risorse da chiedere al Governo nazionale, in sede di intesa non ancora raggiunta, circa una metà del fondo ordinario destinato ai Comuni e già enormemente e progressivamente ridotto. Si profila, in tempi di emergenza, una drastica riduzione del fondo ordinario”. A dirlo è il presidente dell’Ancisicilia, Leoluca Orlando. Oggi il Consiglio regionale dell’Associazione dei Comuni siciliani si è riunito in videoconferenza per affrontare le nuove criticità legate all’emergenza Coronavirus. L’Ancisicilia ha confermato la volontà di “collaborare in maniera proficua” con il Governo e con l’Ars “nell’interesse dei cittadini e a sostegno della ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : AnciSicilia - 'per Comuni stesse risorse 2019 - no a incertezza fondi Ue'

Coronavirus : AnciSicilia - ‘per Comuni stesse risorse 2019 - no a incertezza fondi Ue’

Coronavirus : AnciSicilia - ‘su amministrative attuare nell’Isola scelte nazionali’ (Di martedì 21 aprile 2020) Palermo, 21 apr. (Adnkronos) – “Per l’intero Consiglio regionale costituisce una scelta inaccettabile il far dipendere da risorse da chiedere al Governo nazionale, in sede di intesa non ancora raggiunta, circa una metà delordinario destinato ai Comuni e già enormemente e progressivamente ridotto. Si profila, in tempi di emergenza, una drastica riduzione delordinario”. A dirlo è il presidente dell’, Leoluca Orlando. Oggi il Consiglio regionale dell’Associazione dei Comuni siciliani si è riunito in videoconferenza per affrontare le nuove criticità legate all’emergenza. L’ha confermato la volontà di “collaborare in maniera proficua” con il Governo e con l’Ars “nell’interesse dei cittadini e a sostegno della ...

zazoomblog : Coronavirus: AnciSicilia per Comuni stesse risorse 2019 no a incertezza fondi Ue - #Coronavirus: #AnciSicilia… - TV7Benevento : Coronavirus: Ancisicilia, 'su fondo povertà corretta informazione a cittadini'... - Noovyis : (Coronavirus: AnciSicilia, 'per Comuni stesse risorse 2019, no a incertezza fondi Ue') Playhitmusic - - Notizieditalia : Coronavirus: AnciSicilia, ‘per Comuni stesse risorse 2019, no a incertezza fondi Ue’ - TV7Benevento : Coronavirus: AnciSicilia, 'per Comuni stesse risorse 2019, no a incertezza fondi Ue'... -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Ancisicilia Coronavirus: AnciSicilia, 'su amministrative attuare nell'Isola scelte nazionali' Metro Coronavirus: Ancisicilia, 'su fondo povertà corretta informazione a cittadini'

A dirlo è il presidente dell’AnciSicilia, Leoluca Orlando. Oggi il Consiglio regionale dell’Associazione dei Comuni siciliani si è riunito in videoconferenza per affrontare le nuove criticità legate ...

Coronavirus: AnciSicilia, 'per Comuni stesse risorse 2019, no a incertezza fondi Ue'

E la richiesta ribadita, "in via prioritaria", dal Consiglio regionale dell’AnciSicilia, che stamani si è riunito in videoconferenza. Sul tappeto le nuove criticità legate emergenze Coronavirus. Con ...

A dirlo è il presidente dell’AnciSicilia, Leoluca Orlando. Oggi il Consiglio regionale dell’Associazione dei Comuni siciliani si è riunito in videoconferenza per affrontare le nuove criticità legate ...E la richiesta ribadita, "in via prioritaria", dal Consiglio regionale dell’AnciSicilia, che stamani si è riunito in videoconferenza. Sul tappeto le nuove criticità legate emergenze Coronavirus. Con ...