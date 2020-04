Bonus 800 esteso anche per maggio e giugno? Non verrà erogato a tutti: requisiti e possibili limitazioni (Di martedì 21 aprile 2020) Il Governo si prepara a varare il nuovo decreto del mese di aprile. In questo provvedimento uno degli aspetti più importanti riguarda il Bonus riservato alle partite Iva e ai lavoratori autonomi, che già nel mese di marzo avevano ricevuto 600 euro una tantum per venire incontro alle criticità dettate dall’emergenza sanitaria. Ci si chiede: Bonus da 800 euro e quindi si dovrà provvedere a compilare una nuova domanda per ricevere l’indennità dall’INPS e da altre casse? Non sono mancati i problemi nell’erogazione della somma precedente, ricordando lo stallo del sito dell’Istituto nazionale della previdenza sociale. Al momento la situazione è decisamente controversa e si fa fatica a capire che cosa l’esecutivo farà. Il condizionale, dunque, è d’obbligo sia per quanto riguarda l’aumento ... Leggi su oasport Bonus da 600 a 800 euro : chi può richiederlo e perchè

Bonus 600 euro Inps - diventa 800 a maggio e verrà erogato per 2 mensilità?

Coronavirus - bonus da 600 a 800 euro e più cassa integrazione : ma i soldi arriveranno solo a metà maggio (Di martedì 21 aprile 2020) Il Governo si prepara a varare il nuovo decreto del mese di aprile. In questo provvedimento uno degli aspetti più importanti riguarda ilriservato alle partite Iva e ai lavoratori autonomi, che già nel mese di marzo avevano ricevuto 600 euro una tantum per venire incontro alle criticità dettate dall’emergenza sanitaria. Ci si chiede:da 800 euro e quindi si dovrà provvedere a compilare una nuova domanda per ricevere l’indennità dall’INPS e da altre casse? Non sono mancati i problemi nell’erogazione della somma precedente, ricordando lo stallo del sito dell’Istituto nazionale della previdenza sociale. Al momento la situazione è decisamente controversa e si fa fatica a capire che cosa l’esecutivo farà. Il condizionale, dunque, è d’obbligo sia per quanto riguarda l’aumento ...

Agenzia_Ansa : Dl aprile: si studia #bonus per autonomi oltre 800 euro Nuovo #decreto prolungherà tutti sostegni al reddito fino a… - OA_Sport : Bonus 800 esteso anche per maggio e giugno? Non verrà erogato a tutti: requisiti e possibili limitazioni - infoiteconomia : Coronavirus, bonus da 600 a 800 euro e più cassa integrazione: ma i soldi arriveranno solo a metà maggio - ariannasteiner5 : Bonus per maggio e giugno solo per redditi sotto 35.000€ ma prorogato di 400€ per chi lavora in nero. Leggete poi l… - EdiltecnicoIT : Bonus 800 euro autonomi e p.iva: nuove regole? -