Arsenal | Ozil dice no al taglio dello stipendio

Mezut Ozil dice no. Nonostante i suoi compagni dell'Arsenal abbiano trovato un accordo con il club londinese per la decurtazione dello stipendio (-12.5%), il trentunenne centrocampista ha dichiarato di non voler accettare, almeno non subito, la proposta. Ozil è il calciatore più pagato dei Gunners, con un compenso di 18.2 milioni di sterline a stagione.

