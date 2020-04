Anticipo della cassa integrazione | ecco le banche a cui ci si può rivolgere in Toscana

Leggi su iltirreno.gelocal

(Di martedì 21 aprile 2020) Istruzioni per l’uso sull’e gli altri ammortizzatori sociali. I lavoratori di aziende in crisi che in questo momento sono a casa non dovranno attendere che l’Inps eroghi loro l’assegno per averlo in disponibilità sul conto corrente. Lo anticiperà la banca, se l’azienda non potesse: a interessi e costo zero, grazie all’intesa firmata inil 14 aprile. Tecnicamente si tratta di un’ apertura di credito in una unica soluzione fino a 1400 euro nel caso di ammortizzatori attivati per l’emergenza Covid-19 (Cigo, Fis, Cig in deroga e Cisoa a seconda del settore e del tipo di impresa). Ma come si fa domanda e con quali tempi? A quale banca rivolgersi? Dove Sono numerosi gli istituti che hanno aderito al protocollo d’intesa per l’degli ammortizzatori sociali. ...