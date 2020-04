Allerta Meteo, altri due giorni di forte maltempo al Centro/Sud: FOCUS con MAPPE e DETTAGLI (Di martedì 21 aprile 2020) Allerta Meteo – L’orientamento più occidentale dell’asse depressionario registrato in queste ore, con perno alle quote medio-alte non sul Mediterraneo centrale, bensì tra Gibilterra e Baleari, ha determinato un certo allentamento del maltempo sull’Italia o, perlomeno, precipitazioni non estense come nella giornata di ieri. Tuttavia, dato un minimo al suolo decentrato a Est, rispetto a quello più occidentale alle quote medie, e più esattamente in prossimità della Sardegna, continuano a esserci nubi diffuse sull’Italia, associate ad addensamenti e a precipitazioni localmente insistenti. Esse, però, si stanno manifestando, appunto, a incidenza piuttosto localizzata, essenzialmente sul Piemonte e sul Nordest della Sardegna. Altrove, sul territorio, piogge più deboli e irregolari, magari qualcuna più ... Leggi su meteoweb.eu Allerta Meteo - nuovo avviso della Protezione Civile : forte maltempo in Sardegna e al Sud [MAPPE e BOLLETTINI]

