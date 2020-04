Vimodrone | va a prendere la moglie invalida dall’ospedale in cui lavora e viene multato

Leggi su milano.fanpage

(Di lunedì 20 aprile 2020) Vigili inflessibili in azione a, in provincia di Milano. Una pattuglia haun uomo che stava andando adal lavoro la, un'operatrice socio sanitaria disabile al 46 per cento impiegata all'ospedale San Raffaele. La coppia ha fatto vedere il tesserino della donna spiegando che a causa della sua situazione non potevai mezzi, ma gli agenti sono stati inflessibili. Marito ehanno fatto ricorso contro la multa da 533 euro.