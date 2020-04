“Uno sciacallo” | così un appello di Di Battista sta spaccando l’M5S

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 20 aprile 2020) Una lettera a tutto campo, uno di quelli a cui Alessandro Dici ha abituato. Il “pasionario” dell’M5S dopo mesi di silenzio è tornato, da giorni, a dire la sua sulle politiche del Governo e su quelle nazionali. Ed è tornato, a modo suo, dagli appelli Facebook a quello fiume (in forma di lettera al direttore) pubblicato ieri sul Fatto Quotidiano in cui esortava, tra le altre cose, a dire no al Mes e di cominciare a guardare verso Oriente, leggi Cina. Un intervento che viene in una fase molto delicata per il Movimento e per il Governo, che non ha lasciato certo indifferenti parlamentari e militanti e che ha provocato, come riporta l’Adnkronos, non pochi malumori. Sì perché oltre alle parole, ci sarebbe anche qualcosa di più concreto: unfirmato per bloccare la riconferma di Claudio Descalzi come Ad ...