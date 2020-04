The Last Dance, su Netflix la docu-serie dedicata a Michael Jordan realizzata con ESPN (Di lunedì 20 aprile 2020) The Last Dance Micheal Jordan e i Chicago Bull protagonisti di una docu-serie su Netflix dal 20 aprile con due episodi a settimana in contemporanea con ESPN Netflix insieme al canale sportivo americano Disney ESPN realizzano la docu serie The Last Dance dedicata a Michel Jordan e i Chicago Bull. Dopo il debutto del 19 aprile sul canale cable sportivo, The Last Dance ha già conquistato gli spettatori americani e gli sportivi e arriva su Netflix con 2 episodi a settimana il lunedì dal 20 aprile. La docu-serie è prodotta da Mandalay Sports Media in collaborazione con NBA Entertainment e Jump 23, diretta da Jason Hehir (The Fab Five, Chicago Bears 1985, Andre the Giant). Al centro racconta una delle più grandi icone e squadre di maggior successo nella storia dello sport: Michael Jordan e i Chicago Bulls degli anni ’90. Lo show contiene materiale inedito ... Leggi su dituttounpop Siren 2 - anticipazioni puntate The Outpost e The Last Mermaid su Rai4

