Spider-Man 2 e il massiccio leak emerso recentemente? Tutti falsi i rumor sul prossimo

(Di lunedì 20 aprile 2020) Quella che sembrava essere un'enorme fuga di notizie su-Man 2 riportata ieri, si è rivelata essere nient'altro che un fake.Iler autore del fake in questione ha confessato che tutto è stato inventato. "Volevo solo ottenere una reazione su cose che credo avrebbero reso il sequel-Man 2 ancora migliore del primo, ma è sfuggito di mano più velocemente del previsto", si legge su Reddit. "Quindi, per ridurre al minimo i danni e le false speranze, sono qui per smentire il mio post precedente."La presunta fuga di notizie su-Man 2 parlava di missioni dinamiche in cui i giocatori potevano salvare cittadini in pericolo. Si parlava anche di una trama focalizzata su Venom e si menzionavano personaggi come Mysterio, Daredevil e la Torcia Umana dei Fantastici 4.Leggi altro...