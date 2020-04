“Sono un Infermiere Appena Uscito dall’Ospedale dopo 20 Ore”, Operaio Deride Vigili per Evitare Posto di Blocco (Di lunedì 20 aprile 2020) A Turbigo (Mi) le forze dell’ordine hanno fermato un Operaio che, per di non essere multato, ha dichiarato di essere un Infermiere che staccava dopo un turno lunghissimo in ospedale. I carabinieri lo hanno fatto passare, ma poi l’uomo si è ripreso in un video in cui li Derideva dicendo: “Mi hanno Appena fermato qui a Turbigo. Ho detto che avevo Appena finito un turno di venti ore in ospedale. Mi hanno fatto il saluto militare e mi hanno detto “grazie per quello che fa” E pensare che ho pure bevuto”. L’Operaio ha poi diffuso il filmato in rete, mossa poco furba che ha consentito alle forze dell’ordine di individuarlo e denunciarlo. Leggi su youreduaction “Sono un infermiere che stacca da 20 ore di turno”. Operaio mente per bypassare il posto di blocco

Coronavirus - l'uomo del video contro l'ASP di Siracusa si rivela : "Sono un infermiere - tutto vero"

Lascia il calcio - fa l'infermiere per combattere il Covid-19 : "Sono più utile così"

