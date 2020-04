Salvini da Giletti mischia Covid e pensioni: “Sopra i 65 anni sei a rischio ma per una legge recente puoi lavorare fino a 67 anni. Bizzarro” (Di lunedì 20 aprile 2020) “Coronavirus? Un altro problema è la messa in sicurezza degli anziani. Come ha fatto il governo di Israele, l’uscita delle persone sopra una certa età dovrà essere successiva. Certo, è bizzarro sentirsi dire oggi che sono a rischio tutte le italiane e gli italiani dai 65 anni in su, quando, secondo una legge approvata qualche anno fa, si poteva andare tranquillamente a lavorare fino a 67 o 70 anni”. Così, a “Non è l’arena” (La7), il leader della Lega, Matteo Salvini, si pronuncia sulla fase due, riferendosi polemicamente alla legge Fornero. Il senatore del Carroccio, che invoca uno sblocco nazionale, e non selettivo, del lockdown, critica il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il quale nei giorni scorsi ha annunciato un’ordinanza di chiusura dei confini campani in caso di riapertura ... Leggi su ilfattoquotidiano "Stasera c'è Giletti da Salvini?" : Social "polemici" sul leader leghista a Non è l'Arena

Salvini da Giletti continua a dire che la Lombardia non poteva istituire zone rosse perché serviva l'esercito

