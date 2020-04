Prandelli: «L’Atalanta fa innamorare tutti e i tifosi possono sognare lo scudetto» (Di lunedì 20 aprile 2020) Cesare Prandelli ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport di Juve-Atalanta, match che ovviamente non si è giocato Cesare Prandelli ha ipotizzato di giocare Juve-Atalanta che, senza l’emergenza Coronavirus, si sarebbe dovuta giocare ieri. Queste le parole dell’ex tecnico della Fiorentina sulla Gazzetta dello Sport. JUVE ATALANTA – «Che gara sarebbe stata? La solita partita spettacolare. La Juve è la Juve. Era e resta la favorita per la conquista di un altro scudetto. Sa che ho perso il conto di quanti ne hanno vinti consecutivamente i bianconeri? Ma l’Atalanta è entrata in una nuova dimensione. E’ competitiva con qualsiasi avversario». scudetto – «La squadra di Sarri è ancora la più forte. E, di conseguenza, è ancora la favorita per la conquista dello scudetto. Però questi due ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 aprile 2020) Cesareha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport di Juve-Atalanta, match che ovviamente non si è giocato Cesareha ipotizzato di giocare Juve-Atalanta che, senza l’emergenza Coronavirus, si sarebbe dovuta giocare ieri. Queste le parole dell’ex tecnico della Fiorentina sulla Gazzetta dello Sport. JUVE ATALANTA – «Che gara sarebbe stata? La solita partita spettacolare. La Juve è la Juve. Era e resta la favorita per la conquista di un altro. Sa che ho perso il conto di quanti ne hanno vinti consecutivamente i bianconeri? Ma l’Atalanta è entrata in una nuova dimensione. E’ competitiva con qualsiasi avversario».– «La squadra di Sarri è ancora la più forte. E, di conseguenza, è ancora la favorita per la conquista dello. Però questi due ...

