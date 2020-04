Latina, neonata in ospedale con morsi e costole rotte: indaga la Procura (Di lunedì 20 aprile 2020) I medici di un ospedale di Latina hanno fatto una drammatica scoperta, esaminando il corpicino di una bambina di 4 mesi portata in ospedale dalla madre. La piccola avrebbe costole rotte altri segni che hanno spinto la Procura ad aprire un indagine. Portata in ospedale perché piangeva A riferire i dettagli di questo spiacevole e malsano fatto di cronaca è la Repubblica. Il tutto sarebbe accaduto all’ospedale Goretti di Latina, dove la madre di una bimba di 4 mesi avrebbe portato la figlia per alcuni problemi. Stando alla dichiarazione riportata dal quotidiano, la donna (residente a Norma) avrebbe asserito che la neonata piangeva ininterrottamente e che non sarebbe riuscita a fermarla in alcun modo. Da qui il ricorso all’ospedale, dove tuttavia i medici avrebbero fatto una drammatica scoperta; il corpo della bambina presentava numerosi segni di quelle ... Leggi su thesocialpost Latina - neonata in ospedale con morsi e costole rotte : la procura apre un’inchiesta (Di lunedì 20 aprile 2020) I medici di undihanno fatto una drammatica scoperta, esaminando il corpicino di una bambina di 4 mesi portata indalla madre. La piccola avrebbealtri segni che hanno spinto laad aprire un indagine. Portata inperché piangeva A riferire i dettagli di questo spiacevole e malsano fatto di cronaca è la Repubblica. Il tutto sarebbe accaduto all’Goretti di, dove la madre di una bimba di 4 mesi avrebbe portato la figlia per alcuni problemi. Stando alla dichiarazione riportata dal quotidiano, la donna (residente a Norma) avrebbe asserito che lapiangeva ininterrottamente e che non sarebbe riuscita a fermarla in alcun modo. Da qui il ricorso all’, dove tuttavia i medici avrebbero fatto una drammatica scoperta; il corpo della bambina presentava numerosi segni di quelle ...

repubblica : Latina, porta neonata in ospedale: 'Mia figlia piange sempre'. Scoperte costole rotte e contusioni - ILOVEPACALCIO : #Coronavirus #Latina, in casa con i genitori durante emergenza: neonata con morsi e costole rotte - Simo07827689 : RT @Paolorm2012Roma: Latina, porta neonata in ospedale: 'Mia figlia piange sempre'. Scoperte costole rotte e contusioni - buscaddu : RT @Giacinto_Bruno: Latina, porta neonata in ospedale: 'Mia figlia piange sempre'. Scoperte costole rotte e contusioni - AntoPando : RT @Giacinto_Bruno: Latina, porta neonata in ospedale: 'Mia figlia piange sempre'. Scoperte costole rotte e contusioni -