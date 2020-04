L’appello di Morena | “Mio figlio e gli altri bimbi disabili | vittime invisibili della

Leggi su fanpage

(Di lunedì 20 aprile 2020) "Se si riaprono gli uffici e le aziende, ma non le scuole e i servizi, i bambini contà dove li lasciamo?". È la domanda chee moltigenitori hanno posto in una lettera al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e ai ministri competenti, chiedendo aiuto e assistenza a domicilio per i loro figli, studenti con il diritto di essere supportati, ma privati ora del fondamentale aiuto degli insegnanti di sostegno e del contatto con i compagni di classe. "Il mio bambino ha 10 anni, a scuola ci è sempre andato. Ora a casa sta perdendo tantissimo e siamo in enorme difficoltà", è la denuncia delle famiglie.