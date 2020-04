“Gli italiani in casa rinchiusi, i richiedenti asilo a giocare a calcio” (video) (Di lunedì 20 aprile 2020) Un video pubblicato dalla pagina Facebook Primavera Nazionale mostra un gruppo di ragazzi in un campetto, intenti a giocare una partita. I nostri lettori ci chiedono conferma e possiamo confermare l’autenticità del filmato, ma ci sono alcune precisazioni da fare. Il video è autentico Gli autori del post scrivono che ciò avviene in un hotel a Carrara, e ciò viene confermato dalla stampa locale. Su La Voce Apuana, il 16 aprile 2020, leggiamo che il filmato è stato catturato giovedì 16 aprile in un campo di calcetto all’interno di un centro di gesuiti gestito dalla Onlus La casa Betania presso l’ex hotel “Dora”. Le immagini mostrano, in effetti, un gruppo di ragazzi intenti a giocare a calcetto senza rispettare le normative di sicurezza sul distanziamento sociale e senza le mascherine. Gli appelli ... Leggi su bufale Imam di Francia : “Gli italiani sono un esempio. Andare in moschea ora è criminale”

Coronavirus - lo studio : “Gli italiani contagiati sono circa 2 - 5 milioni. Sicilia e Basilicata tasso di infezione dello 0 - 35% - Lombardia 13 - 3”

Quando Luis Sepùlveda disse : “Gli italiani salvarono migliaia di cileni durante il Golpe” (Di lunedì 20 aprile 2020) Unpubblicato dalla pagina Facebook Primavera Nazionale mostra un gruppo di ragazzi in un campetto, intenti auna partita. I nostri lettori ci chiedono conferma e possiamo confermare l’autenticità del filmato, ma ci sono alcune precisazioni da fare. Ilè autentico Gli autori del post scrivono che ciò avviene in un hotel a Carrara, e ciò viene confermato dalla stampa locale. Su La Voce Apuana, il 16 aprile 2020, leggiamo che il filmato è stato catturato giovedì 16 aprile in un campo di calcetto all’interno di un centro di gesuiti gestito dalla Onlus LaBetania presso l’ex hotel “Dora”. Le immagini mostrano, in effetti, un gruppo di ragazzi intenti aa calcetto senza rispettare le normative di sicurezza sul distanziamento sociale e senza le mascherine. Gli appelli ...

matteosalvinimi : Di burocrazia, di comitati, di 'task force' l'Italia muore. Mai come in questo momento gli italiani hanno bisogno d… - matteosalvinimi : Proprio la priorità che hanno in mente gli italiani in questo momento... - sergiopuglia : Massimo sostegno al Presidente @GiuseppeConteIT che sta finalmente lottando per tutti gli italiani e per l'Italia.… - Lalo2020landa : RT @severino_nappi: Incredibile. Con la scusa dei problemi dell’agricoltura il Governo vuole fare una sanatoria per i 600.000 clandestini.… - antaronn : @GianfrancoDura3 Bene, significa che qualcuno avrà capito 'l'antifona' e sarà arrivato alla conclusione che l'Itali… -

Ultime Notizie dalla rete : “Gli italiani «Turismo, crisi nera. E il settore non è pronto a una “rivoluzione”» 9 colonne