Fase 2 dal 27 aprile: le regole per le Regioni per riaprire prima del 4 maggio (Di lunedì 20 aprile 2020) Mentre il piano nazionale per la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 scatterà il 4 maggio, le Regioni che vorranno sbloccare già il 27 aprile (ovvero lunedì prossimo) le aziende del settore auto, edile e moda dovranno garantire di avere a disposizione ospedali Covid e luoghi dove tenere in quarantena i positivi. Questa, scrive oggi il Corriere della Sera in un articolo a firma di Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini, la condizione del governo che nel frattempo sta lavorando sulle tabelle INAIL per la sicurezza dei lavoratori. Fase 2: le condizioni per le Regioni e le deroghe dal 27 con regole di sicurezza Il quotidiano spiega che negozi e aziende avranno l’obbligo di autocertificarsi per dimostrare di essere in regola con le nuove norme per il contenimento del contagio. Poi scatteranno i controlli e chi non si sarà ... Leggi su nextquotidiano Coronavirus - Fase 2. Prime deroghe dal 27 aprile e ripartenze modulate per regione

Coronavirus - riaperture : Patuanelli fase 2 nelle regioni meno colpite. Bonaccini : pronti dal 27 aprile

Coronavirua - riaperture : Patuanelli fase 2 nelle regioni meno colpite. Bonaccini : pronti dal 27 aprile (Di lunedì 20 aprile 2020) Mentre il piano nazionale per la2 dell’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 scatterà il 4 maggio, leche vorranno sbloccare già il 27(ovvero lunedì prossimo) le aziende del settore auto, edile e moda dovranno garantire di avere a disposizione ospedali Covid e luoghi dove tenere in quarantena i positivi. Questa, scrive oggi il Corriere della Sera in un articolo a firma di Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini, la condizione del governo che nel frattempo sta lavorando sulle tabelle INAIL per la sicurezza dei lavoratori.2: le condizioni per lee le deroghe dal 27 condi sicurezza Il quotidiano spiega che negozi e aziende avranno l’obbligo di autocertificarsi per dimostrare di essere in regola con le nuove norme per il contenimento del contagio. Poi scatteranno i controlli e chi non si sarà ...

FedericoDinca : L'@INPS_it ha erogato ad oggi oltre 3mln di indennità da €600 previste dal decreto #CuraItalia. Altre 750 mila proc… - Agenzia_Ansa : Mes, Bonomi: 'Se ci sono i soldi Ue vanno presi'. Il presidente designato di Confindustria: 'In ritardo sulla fase… - RaiNews : #Etna, nuova fase eruttiva in corso - worldnews911 : Coronavirus, Fase 2. Prime deroghe dal 27 aprile e ripartenze modulate per regione - bizcommunityit : Coronavirus, Fase 2. Prime deroghe dal 27 aprile e ripartenze modulate per regione -