Esplosione in piena notte al Vasto: distrutta una salumeria (Di lunedì 20 aprile 2020) Un forte boato ha agitato la notte di centinaia di famiglie: nemmeno l’epidemia attuale purtroppo è riuscita a distogliere quelli che sembrano a tutti gli effetti intenti criminali. Intorno alle 3.30, c’è stata una violenta Esplosione in via Ferrara poco prima del civico 80, nel quartiere Vasto-Vicaria, a poche centinaia di metri da un ingresso della Stazione Centrale. Il bersaglio è una salumeria appartenente a G. M. residente nella stessa strada. Sono stati causati ingenti danni anche a due auto e due motorini che sostavano lì. Pochi minuti dopo l’Esplosione si sono recate sul posto due pattuglie dei carabinieri che hanno chiuso la strada al transito ed effettuato i primi rilievi del caso. Danneggiate lievemente anche le abitazioni circostanti. Se dovesse trovare conferma l’ipotesi di un ordigno, non sarebbe la prima volta che in ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 20 aprile 2020) Un forte boato ha agitato ladi centinaia di famiglie: nemmeno l’epidemia attuale purtroppo è riuscita a distogliere quelli che sembrano a tutti gli effetti intenti criminali. Intorno alle 3.30, c’è stata una violentain via Ferrara poco prima del civico 80, nel quartiere-Vicaria, a poche centinaia di metri da un ingresso della Stazione Centrale. Il bersaglio è unaappartenente a G. M. residente nella stessa strada. Sono stati causati ingenti danni anche a due auto e due motorini che sostavano lì. Pochi minuti dopo l’si sono recate sul posto due pattuglie dei carabinieri che hanno chiuso la strada al transito ed effettuato i primi rilievi del caso. Danneggiate lievemente anche le abitazioni circostanti. Se dovesse trovare conferma l’ipotesi di un ordigno, non sarebbe la prima volta che in ...

napolista : Esplosione in piena notte al Vasto: distrutta una salumeria Coinvolte anche due auto e due motorini, lievi danni a… - termight01 : Afferra il bordo Che il mondo fluttua La bolla è piena Riemergi Erutta Sei esplosione Sei Big Bang Non svegliarti… - Raffael31870221 : @a83961129 E si sussura che i cuginetti qui affianco siano stati complici d tutto questo.... Quelli che in piena es… - robymes : @vincenzopagano4 @CarloCalenda con un debito pubblico in piena esplosione, proprio per questo motivo. perchè in Ita… - lafrancesca1961 : La natura della Francesca è in piena 'esplosione' primaverile... Buon sabato! -

Ultime Notizie dalla rete : Esplosione piena Esplosione in piena notte al Vasto: distrutta una salumeria IlNapolista Siracusa, minacce al sindaco Italia: la solidarietà di associazioni, sindacati e politica

Piena solidarietà al sindaco Francesco Italia ... Le lentezze dei sistemi ipotizzato, come la cassa integrazione, per far fronte ad una situazione straordinaria facilita l’esplosione di rabbia che ...

Formula 1 a porte chiuse? L'ultima delle follie del Circus

Ma fu l'irruzione in pieno rettilineo del sacerdote irlandese Neil Horan a stravolgere quella domenica: l'uomo, vestito con un kilt e ricoperto da messaggi che invitavano alla lettura della Bibbia, ...

Piena solidarietà al sindaco Francesco Italia ... Le lentezze dei sistemi ipotizzato, come la cassa integrazione, per far fronte ad una situazione straordinaria facilita l’esplosione di rabbia che ...Ma fu l'irruzione in pieno rettilineo del sacerdote irlandese Neil Horan a stravolgere quella domenica: l'uomo, vestito con un kilt e ricoperto da messaggi che invitavano alla lettura della Bibbia, ...