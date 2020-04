Coronavirus, Wp: “Gli scienziati americani all’Oms inviarono informazioni a Washington dopo i primi casi in Cina” (Di lunedì 20 aprile 2020) Sono circa una decina gli avvisi inviati all’amministrazione americana da altrettanti ricercatori, medici ed esperti di salute pubblica americani che lavoravano alla sede di Ginevra dell’Organizzazione Mondiale per la Sanità dopo i primi casi di Coronavirus in Cina. Una notizia, quella pubblicata dal Washington Post, che cita fonti americane e internazionali spiegando che da anni funzionari dei Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) di Atlanta vengono inviati a turno a lavorare all’Oms, che se confermata smonterebbe in parte la ricostruzione fornita da Donald Trump che, prima di sospendere i finanziamenti in suo favore, ha accusato l’Agenzia delle Nazioni Unite di aver lanciato l’allarme con grave ritardo tenendo un atteggiamento di favore nei confronti del governo di Pechino. Il quotidiano americano ricorda che i vertici delle ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - Sileri : “Gli stadi non potranno riaprire”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. Pierpaolo Sileri : “Gli stadi non potranno riaprire”

Coronavirus - lo studio : “Gli italiani contagiati sono circa 2 - 5 milioni. Sicilia e Basilicata tasso di infezione dello 0 - 35% - Lombardia 13 - 3” (Di lunedì 20 aprile 2020) Sono circa una decina gli avvisi inviati all’amministrazione americana da altrettanti ricercatori, medici ed esperti di salute pubblicache lavoravano alla sede di Ginevra dell’Organizzazione Mondiale per la Sanità dopo i primi casi diin Cina. Una notizia, quella pubblicata dalPost, che cita fonti americane e internazionali spiegando che da anni funzionari dei Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) di Atlanta vengono inviati a turno a lavorare all’Oms, che se confermata smonterebbe in parte la ricostruzione fornita da Donald Trump che, prima di sospendere i finanziamenti in suo favore, ha accusato l’Agenzia delle Nazioni Unite di aver lanciato l’allarme con grave ritardo tenendo un atteggiamento di favore nei confronti del governo di Pechino. Il quotidiano americano ricorda che i vertici delle ...

matteosalvinimi : Proprio la priorità che hanno in mente gli italiani in questo momento... - BarillariM5S : BUM! Ecco la mia mossa di stamattina per smontare il castello di menzogne (ed errori) sul coronavirus: 1 mozione e… - Agenzia_Ansa : 'Stanno continuando a trasferire i pazienti da un reparto all'altro, senza aver fatto nemmeno i tamponi, gli anzian… - AternoStefano : RT @graziano_delrio: Contact tracing fondamentale per 'fase due'. Ma per diritti e libertà costituzionali non può bastare un'ordinanza comm… - Salvargento : RT @RadioSavana: Infermiere di Siracusa manda a fanc*lo la dirigenza Asl e #Conte: 'Eroi di sta minchia, siamo carne da macello!' Gli indeg… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus “Gli Coronavirus, Boris Johnson dimesso dalla terapia intensiva Corriere della Sera