Coronavirus, mostra virtuale con i disegni dei bambini per medici e infermieri (Di lunedì 20 aprile 2020) Fra le vittime del coronavirus ci sono anche tanti professionisti sanitari, persone che hanno messo a rischio la propria salute per salvare gli altri. Finora il totale dei morti tra i medici è di 137, tra gli infermieri di 34. Per aiutare le famiglie degli operatori deceduti, nasce Children4you, una mostra virtuale con le opere dei bambini di tutta Italia, dedicate a medici e infermieri in prima linea nella lotta al coronavirus. Leggi su vanityfair Coronavirus : Conte - ‘Ue si salva se pensa in grande e mostra coraggio’

Fra le vittime del coronavirus ci sono anche tanti professionisti sanitari, persone che hanno messo a rischio la propria salute per salvare gli altri. Finora il totale dei morti tra i medici è di 137, tra gli infermieri di 34. Per aiutare le famiglie degli operatori deceduti, nasce Children4you, una mostra virtuale con le opere dei bambini di tutta Italia, dedicate a medici e infermieri in prima linea nella lotta al coronavirus.

Per aiutare le famiglie degli operatori deceduti, nasce Children4you, una mostra virtuale con le opere dei bambini di tutta Italia, dedicate a medici e infermieri in prima linea nella lotta al ...

Coronavirus, AICPE lancia una raccolta fondi per le famiglie dei medici

L’associazione benefica legata all’AICPE (Associazione Italiana di Chirurgia Plastica ed Estetica) sostiene le famiglie degli operatori sanitari che hanno perso la vita durante l’emergenza Covid-19. L ...

L'associazione benefica legata all'AICPE (Associazione Italiana di Chirurgia Plastica ed Estetica) sostiene le famiglie degli operatori sanitari che hanno perso la vita durante l'emergenza Covid-19.