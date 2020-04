Coronavirus | Fontana contro le aperture differenziate per regione | Grosso rischio E

Agenzia_Ansa : Il virus divide l'Italia, Patuanelli: 'Riaprire per regioni'. Scontro sulla Lombardia, Fontana: 'Ci vogliono commis… - alexbarbera : Ero un sostenitore convinto dell’autonomia delle Regioni. Poi sono arrivati Fontana, De Luca e il coronavirus. Ridatemi lo Stato centralista - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, all'ANSA: 'Regioni aperte a scaglioni? Il rischio è… - LNlegalombarda : RT @GrimoldiPaolo: Pronti 80 MILIONI per aumentare lo STIPENDIO agli OPERATORI SANITARI della #LOMBARDIA. Per metterli a disposizione, però… - PAOLAMALACRIDA : RT @Noiconsalvini: #FONTANA: «SULLA LOMBARDIA VOLA FANGO, È UN ATTACCO POLITICO» -

Coronavirus Fontana Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus Fontana