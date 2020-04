Coronavirus Bari, ha riaperto Feltrinelli, si entra 20 alla volta e non si può stare in negozio più di cinque minuti (Di lunedì 20 aprile 2020) Piccoli e timidi segnali di una ripresa: a Bari ha riaperto anche la Feltrinelli di via Melo. Rigidi, comunque, i limiti: non si può entrare più di 20 alla volta e non si può rimanere in negozio più di cinque minuti. Sempre con guanti e mascherine. Nicoletta Parisi, responsabile Feltrinelli ha dichiarato: “Siamo pronti si ripartire, abbiamo dotato il negozio in modo da mettere in sicurezza i librai e i cliente”. E poi dice anche: “Speriamo di offrire un servizio alla città sia per i bambini che sono a casa e devono seguire letture scolastiche sia per chi vuole superare momento questo momento di difficolta con la lettura. Attraverso un libro si può viaggiare con la fantasia”. Leggi su baritalianews Coronavirus - a Bari allarme per i 35 contagi alla Siciliani : l'azienda distribuisce carni in tutta Italia

Coronavirus Bari - Decaro : «A Bari ci sono 215 positivi - San Nicola lo stiamo organizzando in modo diverso»

