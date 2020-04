Ascolti TV 19 aprile 2020 L’Allieva 2 repliche record raggiungono oltre 4 milioni di

(Di lunedì 20 aprile 2020) L'Allieva 2tv 19, il ritorno in tv vale il 15,5% di share, scritti quasi 10.000 Tweet con l'hashtag #LAllieva2 Dopo il risultato sorprendente con la prima stagione su Rai Premium, anche lede L’Allieva 2 su Rai 1il boom ditv e vincono la serata come 2 anni fa. Le prime due puntate registrano 4.161.000 di telespettatori pari al 15,5% di share, suddiviso in 4.253.000 nel primo episodio con il 14,7% e 4.058.000 con il 16,53% nel secondo episodio. Un dato benle aspettative se pensiamo che la prima tv del 26 ottobre 2018 raggiunse una media di 5pari al 21,9%. Il merito è anche del pubblico social. Sono stati scritti +9.500 Tweet con l’hashtag #LAllieva2 tra le 3 tendenze mondiali del trending topic italiano. Superati per numero di Tweet #CTCF e #noneladurso. In tendenza anche Sacrofano interpellato da un ...

