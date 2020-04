A Napoli la prima protesta ai tempi del Covid-19 | con mascherine e guanti sotto la

(Di lunedì 20 aprile 2020) Le proteste di piazza aidel coronavirus:, dispositivi di protezione individuali e distanza sociale tra i partecipanti. In una piazza del Plebiscito vuota, euna pioggia battente, circa quindici persone hanno manifestato davanti alla Prefettura dichiedendo un incontro, anche in videoconferenza, con il prefetto Valentini.

Dopo oltre un mese dalla prima ordinanza che li costrinse alla chiusura ... ma vorremmo discuterne per cercare di trovare una soluzione. Anche con il comune di Napoli stiamo studiando un piano per il ...Ho visto una macelleria dalla quale hanno portato via capretti e tagli di bue. Cose mai viste prima che vanno segnalate e, forse, analizzate perché sono la rappresentazione di un mondo che sta ...