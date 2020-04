Roma compie 2 773 anni | spettacolo-omaggio con Max Giusti

Leggi su romadailynews

(Di domenica 19 aprile 2020)2.773. Per festeggiare il 21 aprile, Natale di, il Campidoglio, grazie alla collaborazione gratuita di un gruppo di professionisti, ha realizzato e prodotto unoalla Citta’ eterna e agli italiani, interpretato da Maxe che andra’ in onda sulla Rai. L’evento, ambientato nella splendida cornice del Campidoglio, Musei Capitolini e con lo sfondo dei Fori Imperiali, sara’ trasmesso in prima visione su Rai2, durante la trasmissione Patriae. Il giorno dopo, 22 aprile, sara’ disponibile in versione integrale sul sito e i social diCapitale. “Sono passati 2.773dal 21 aprile 753 a.C., giorno in cui si celebra la fondazione della nostra citta’. Quest’anno pere per tutta l’Italia sara’ un compleanno particolare, vista l’emergenza coronavirus. Nonostante ...