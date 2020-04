Rebadging - Stessa auto | ma con marchi diversi FOTO GALLERY

Leggi su quattroruote

(Di domenica 19 aprile 2020) Nella nostra galleria di immagini abbiamo raccolto una sessantina di esempi diaffiancate da almeno una vettura gemella. Tra questi, potrete osservare dei modelli nati da accordi di collaborazione tra vari gruppimobilistici, celebri produzioni su licenza o frutto di semplici strategie commerciali, magari orientate alla vendita di un prodotto con differentiper ottimizzare la distribuzione sui vari mercati. Parliamo di, cioè di prodotti riati, al limite con qualche modifica estetica: non troverete quindi vetture come la Mazda MX-5 e la Fiat 124 Spider che, pur avendo molto in comune, presentano una carrozzeria ben differente, o quei modelli la cui vendita con brandavviene per esaltare un temperamento più spiccato del mezzo rispetto alldorigine, come avviene con le Abarth e le Cupra.