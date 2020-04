Ma vi pare possibile? Becchi scrive sul Sole 24 ore | rivolta in redazione Lui li

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 19 aprile 2020) Botta e risposta tra Paoloe il comitatgo didel24 ore per un articolo publbicato da professore assieme a Giovanni Zibordi sul Coronavirus. Nel pezzo si sosteneva che il tasso di mortalità in Italia non avrebbe subito grosse modifiche rispetto allo scorso anno. Immediate le polemiche all'interno del quotidiano per la publbicazione del pezzo e ladellacon tanto di comunicato sindacale. A queste proteste ha voluto replicare con un tweet il professor: "Il direttore ci ha dato la possibilità di pubblicare su il @24ore e subito è scattata la richiesta di censura da parte di alcuni giornalisti dello stesso giornale. Ma vi? A causa di un virus stiamo perdendo il senso della libertà, e della libertà di espressione". Un tweet pubblicato in replica ad un ...