Lombardia, Fontana: "Nostra delibera su Rsa uguale a quella del Lazio" (Di domenica 19 aprile 2020) Attilio Fontana, governatore della Lombardia, ha fatto un'affermazione che ha innescato una polemica a distanza con la Regione Lazio. Il leghista, infatti, a proposito del caso Rsa (residenze sanitarie assistenziali), ha detto che era stata fatta una delibera uguale a quella della Regione Lazio e ha sottolineato che al Presidente della Regione Lazio, che è il segretario del PD Nicola Zingaretti, "non è stato fatto alcun tipo di contestazione. Fontana è convinto che ci sia un attacco nei suoi confronti.Fontana ha detto:"Si sta facendo quel fuoco incrociato che è sempre stato fatto quando al governo c'era un rappresentante del centrodestra"E ha aggiunto che il problema delle Rsa "non è lombardo, nazionale o italiano", perché quando inserisce un virus letale come questo in cui sono ricoverati soggetti deboli, il rischio è quello di creare ... Leggi su blogo Rsa - è scontro tra Lombardia e Lazio. Fontana : «Delibere simili - ma nessuna contestazione a Zingaretti»

