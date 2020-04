Giffoni Valle Piana, via allo screening con i test rapidi (Di domenica 19 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Come annunciato lo scorso 26 marzo, il comune di Giffoni Valle Piana ha acquistato annunciato kit per i test rapidi da Covid-19 e da questa mattina è un primo screening sulle persone maggiormente esposte al rischio contagio nella tendostruttura allestita nei pressi del Comitato della Croce Rossa. Fino ad ora sono stati sottoposti ai test tutti gli agenti della Polizia Locale, gli operatori delle Croce Rossa, una prima parte dei dipendenti comunali e tutti i volontari delle associazioni che quotidianamente collaborano e sostengono le persone in difficoltà. Nei prossimi giorni continueranno le attività di screening secondo un calendario prestabilito. A sottoporsi ai test saranno gli altri dipendenti comunali, gli operatori ecologici e i dipendenti dell’azienda del cittadino, le altre forze di polizia presenti sul ... Leggi su anteprima24 Giffoni Valle Piana - terzo caso di positività al Covid-19

Giffoni Valle Piana - pasticciere regala lievito madre

