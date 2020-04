Frena l' incremento dei casi di Coronavirus in Italia | in calo i morti e le terapie

Different__Mag : Frena l’incremento dei contagi ma la mortalità continua a essere elevata. Per quale motivo? - cronachecampane : Coronavirus: 159.516 casi totali, in #Italia, frena l’incremento dei contagi ma superati i… -

Gazzetta del Sud

Frena l'incremento dei casi totali di coronavirus nel Paese. Secondo i dati forniti dal Dipartimento della Protezione civile, si registrano 3.047 casi in più nelle ultime 24 ore, 444 in meno rispetto ...