Fernanda Lessa si toglie dei sassolini nella scarpa | il suo desiderio dopo GF Vip

Leggi su kontrokultura

(Di domenica 19 aprile 2020)la partecipazione al GF VIPesprime un, la modella vuole mettersi in gioco e parla dei suoi progetti futuri Il GF Vip è finito ma qualcuno da questa esperienza ne ha tratto grandi benefici, come ad esempio. La modella pare sia uscita dalla casa rinnovata e rigenerata, piena di idee e di progetti, come non lo era da tempo. Sembra che aver preso parte al reality show abbia significato molto per lei e le abbia fatto riscoprire altre qualità di se’. Ha una grande voglia di mettersi in gioco lae non lo ha nascosto durante una recente intervista rilasciata a Il Giornale. La brasiliana ha infatti parlato di come sta vivendo adesso e della sua energia, che la porta a prendere in considerazione nuovi progetti lavorativi. Per lae anche per altri concorrenti il GF Vip è stato molto movimentato, ma oltre alle liti ...