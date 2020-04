Eruzione Etna, l’Ingv: “Attività stromboliana e modeste fontane di lava, accompagnate da emissione di cenere” [FOTO] (Di domenica 19 aprile 2020) “Nella mattinata del 19 aprile 2020, al Nuovo Cratere di Sud-Est dell’Etna è avvenuto un episodio di attività stromboliana e modeste fontane di lava, accompagnate da emissione di cenere. Questa attività – spiega l’Ingv – è iniziata intorno alle ore 09:15 (locali), e ha generato un pennacchio di vapore e cenere che si è alzato fino a 5 km sopra il livello del mare. Il vento lo ha spinto la nube eruttiva verso i settori orientali del vulcano: fra gli abitati di Zafferana Etnea (versante sud-orientale) e Linguaglossa (versante nord-orientale), si sono verificate leggeri ricadute di cenere fina. L’attività ha interessato una o due bocche nell’area del “cono della sella”, che si era formato nella primavera del 2017. Non si è osservata emissione di colate di lava. Alle ore 13:00, ... Leggi su meteoweb.eu Etna in eruzione (VIDEO)

