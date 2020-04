Di Maio: "Su Mes falso dibattito. Servono 1500 miliardi" (Di domenica 19 aprile 2020) Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ancora una volta è intervenuto sulla questione MES, spesso toccata soprattutto dall'opposizione, e ha anche detto la sua su come l'Unione Europea debba aiutare gli Stati membri che sono in forte difficoltà a causa del coronavirus. Di Maio, infatti, ha detto:"Questo sul Mes è un falso dibattito. La questione non è il Mes, ma dove vuole guardare l'Europa, se da qui ai prossimi 2 mesi o ai prossimi 10 anni. Sure e la linea di credito Bei sono dei passi avanti, ma se contiamo in tutto i fondi arriviamo a circa 300 miliardi, ne Servono invece 1.500"Il ministro ha anche precisato che più che di "ripartenza" si debba parlare, proprio come avviene dopo le guerre, di "ricostruzione" e ha detto:"L'Ue deve mostrarsi all'altezza. Non bisogna pensare una ripartenza, ma una ricostruzione"L'intervista di Di Maio è stata ... Leggi su blogo Sondaggi politici/ Pd ko - Lega 28% - FdI 13 - 4% : Meloni 31% - Di Maio +10% in un mese

Di Maio - “Quello sul Mes è un falso dibattito”

Di Maio : “Dibattito non è su Mes. Ci vogliono 1.500 mld - Ue sia all’altezza” (Di domenica 19 aprile 2020) Il ministro degli Esteri Luigi Diancora una volta è intervenuto sulla questione MES, spesso toccata soprattutto dall'opposizione, e ha anche detto la sua su come l'Unione Europea debba aiutare gli Stati membri che sono in forte difficoltà a causa del coronavirus. Di, infatti, ha detto:"Questo sul Mes è un. La questione non è il Mes, ma dove vuole guardare l'Europa, se da qui ai prossimi 2 mesi o ai prossimi 10 anni. Sure e la linea di credito Bei sono dei passi avanti, ma se contiamo in tutto i fondi arriviamo a circa 300, neinvece 1.500"Il ministro ha anche precisato che più che di "ripartenza" si debba parlare, proprio come avviene dopo le guerre, di "ricostruzione" e ha detto:"L'Ue deve mostrarsi all'altezza. Non bisogna pensare una ripartenza, ma una ricostruzione"L'intervista di Diè stata ...

Agenzia_Ansa : 'Falso dibattito sul #Mes, il momento è difficile ma ci rialzeremo', dice il ministro @luigidimaio e chiede all'… - LaStampa : “L’Italia deve dire no al Mes. Senza di noi l’Ue si scioglie. Abbiamo carte da giocare come il rapporto con la Cin… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Di Maio: falso dibattito sul Mes, servono 1.500 mld #coronavirus - LucaBallabio1 : RT @PaoloBorg: Qualcuno mi sa dire quanto del suo LAUTO stipendio da NON PROFESSIONISTA della politica ha donato Di Maio alla Caritas per i… - paolaokaasan : RT @andreasso1951: Di Maio: 'Falso dibattito sul Mes. Il momento è difficile, ma ci rialzeremo' - Mondo - ANSA - Datevi da fare, fatevi ris… -