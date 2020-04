Coronavirus | annuncio a New York | ora matrimoni in videoconferenza

Leggi su inews24

(Di domenica 19 aprile 2020): sì aio on line a New. In tempi di pandemia, il governatore Andrew Cuomo ha annunciato iin. Ecco come funzioneranno. Sono tanti, tantissimi, islittati in tempi di. Molti sono stati costretti a farlo in virtù dalle restrizioni vigenti, tanti altri hanno invece preferito spostare le nozze … L'articoloa New: orainproviene da www.inews24.it.