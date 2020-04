Su WhatsApp potrai videochiamare più di 4 amici

(Di sabato 18 aprile 2020) Vista la situazione di emergenza, l'applicazione di messaggistica istantanea di Facebook vorrebbe rimuovere il limite finora imposto ai suoi utenti per venire incontro alle necessità di tutte le persone bloccate in casa a causa della quarantena.

WhatsApp pensa di rimuovere il limite di 4 persone dalle sue videochiamate. Vista la situazione di emergenza, l'applicazione di messaggistica istantanea di Facebook vorrebbe rimuovere il limite finora ...