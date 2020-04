Spiagge, il Veneto si organizza: ecco tutte le ipotesi (Di sabato 18 aprile 2020) Serenella Bettin Una foto di Jesolo, estate 2018 Lungo le coste del litorale Veneto, da Jesolo a Bibione, da Eraclea a Caorle, ci si sta attrezzando per far ripartire la stagione. Sarà un turismo diverso Il governo non decide. Prende tempo. Tergiversa. Sette task force per far ripartire il Paese e se al turismo non ci pensa nessuno, ci pensano loro gli albergatori stessi. Dato che ad ora, ancora, zero risposte. In campo ci sono 550 albergatori di tutta la costa veneta, la Regione e le Ulss di competenza, e l’obiettivo è far ripartire il turismo. Convivendo con il Coronavirus. “Servono regole per la balneazione e la gestione delle Spiagge – ha detto il governatore del Veneto, Luca Zaia - la Germania ha chiuso tutto fino al 31 agosto, bene, vorrà dire che ospiteremo noi i tedeschi”. La Regione infatti intende mandare un protocollo ... Leggi su ilgiornale Coronavirus - la stretta delle Regioni : in Veneto spesa a 200 metri da casa - in Sicilia si esce una volta al giorno. Spiagge chiuse nelle Marche (Di sabato 18 aprile 2020) Serenella Bettin Una foto di Jesolo, estate 2018 Lungo le coste del litorale, da Jesolo a Bibione, da Eraclea a Caorle, ci si sta attrezzando per far ripartire la stagione. Sarà un turismo diverso Il governo non decide. Prende tempo. Tergiversa. Sette task force per far ripartire il Paese e se al turismo non ci pensa nessuno, ci pensano loro gli albergatori stessi. Dato che ad ora, ancora, zero risposte. In campo ci sono 550 albergatori di tutta la costa veneta, la Regione e le Ulss di competenza, e l’obiettivo è far ripartire il turismo. Convivendo con il Coronavirus. “Servono regole per la balneazione e la gestione delle– ha detto il governatore del, Luca Zaia - la Germania ha chiuso tutto fino al 31 agosto, bene, vorrà dire che ospiteremo noi i tedeschi”. La Regione infatti intende mandare un protocollo ...

Perché limitarsi a una "stanza", per di più di plastica, quando si può avere un vero e proprio appartamento open air in spiaggia? Ecco che spunta un'altra proposta, in vista dell'estate, per garantire ...

Estate 2020: sarà in Veneto la prima spiaggia certificata Covid19?

L'Isola di Albarella si è candidata come azienda sperimentale per il piano di ripartenza promosso dalla Regione Veneto. Tra le misure previste, un Covid Manager, accessi limitati, spazi fino a 40 mq ...

Perché limitarsi a una "stanza", per di più di plastica, quando si può avere un vero e proprio appartamento open air in spiaggia? Ecco che spunta un'altra proposta, in vista dell'estate, per garantire ...

L'Isola di Albarella si è candidata come azienda sperimentale per il piano di ripartenza promosso dalla Regione Veneto. Tra le misure previste, un Covid Manager, accessi limitati, spazi fino a 40 mq ...